ESCLUSIVA SN – Al 90% Insigne non sarà disponibile per Barça-Napoli: serve solo un miracolo

INFORTUNIO INSIGNE – Lorenzo Insigne difficilmente sarà disponibile per la gara tra Barcellona e Napoli di sabato sera. L’attaccante del Napoli si è infortunato contro la Lazio e, nonostante sia filtrato ottimismo tra ieri e questa mattina, sembra che il giocatore non recupererà per il big match di Champions League.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da fonti interne Insigne al 90% non prenderà parte alla partita. Non è tutto deciso, però. C’è ancora una speranza ma serve solo un miracolo per il numero 24 che le proverà tutte pur di giocare la gara contro il Barcellona.

