Alvino: “Napoli al Camp Nou con grinta e determinazione: bisognerà avere il killer instinct. Avessi un euro scommetterei su Insigne titolare”

Il collega Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla sfida che attende il Napoli sabato sera contro il Barcellona al Camp Nou. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bisogna essere cinici e capitalizzare con il Barcellona. Là bisogna avere il killer instinct nelle poche occasioni che ci potranno capitare”.

“Il Barcellona può concedere qualche occasione, ma bisogna essere bravi. La tensione sarà massima, il Napoli deve scendere in campo con grinta e determinazione. Non so come andrà a finire ma il Napoli venderà cara la pelle. Non darà vita facile al Barcellona”.

“A Barcellona mi aspetto Demme al posto di Lobotka, ma quello di gennaio. Il Demme post lockdown non mi convince e penso non convinca nemmeno Gattuso. Serve il miglior italo-tedesco davanti alla difesa del Napoli, sono fiducioso”.

“Se Insigne non dovesse farcela immagino Elmas sulla sinistra. Garantisce quel pizzico di prudenza che al Camp Nou il Napoli deve mantenere. Ma se avessi un euro scommetterei sulla titolarità del capitano a Barcellona“.