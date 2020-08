LIVE – Napoli-Lazio 1-1 (9′ Fabiàn, 22′ Immobile): Immobile raggiunge Higuain!

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio. Gli azzurri vogliono concludere dignitosamente una stagione storta, salvata solo dalla vittoria della Coppa Italia. La Lazio, invece, per andare oltre il quarto posto e per il record di reti in un solo campionato da far vincere a Ciro Immobile. Gattuso proverà l’11 anti-Barcellona, ma dovrà fare a meno di Meret, fermo per un problema intestinale.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

GLI AGGIORNAMENTI