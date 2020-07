UFFICIALE – Fatta per Osimhen, arrivato il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto Victor!”

Dopo lunghe settimane di trattative estenuanti, non senza colpi di scena, è finalmente arrivata l’ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli!

È arrivato il tweet del presidente De Laurentiis a suggellare il tutto sul suo profilo Twitter ufficiale:

Ad accompagnare il tweet del presidente dal proprio profilo personale, è ovviamente arrivato anche il profilo ufficiale del Napoli:

Il Napoli ha rilasciato anche un comunicato ufficiale sul proprio sito:

“La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo. Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, diventa professionista allorquando da appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg. In Germania gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l’anno seguente allo Charleroi. Nella squadra belga gioca 36 gare segnando 20 gol stagionali. La sua esperienza prosegue al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. Osimhen è nazionale nigeriano. Con l’Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015 nel quale si è distinto laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore debutta a giugno del 2017 e con la Nigeria sinora vanta 10 presenze e 4 reti”.