GdS – Infortunio Maksimovic, in dubbio per il Barcellona: nessun interessamento dei legamenti della caviglia

Nikola Maksimovic potrebbe seguire le sorti di Kostas Manolas e non essere disponibile per infortunio contro il Barcellona. Sarebbe davvero un brutto colpo per il Napoli e per Rino Gattuso. Intanto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che non sono stati rilevati interessamenti ai legamenti della caviglia del serbo. Per ora resta una forte contusione, dovuta allo scontro con Koulibaly, e oggi Nikola svolgerà un allenamento differenziato. I napoletani incrociano le dita per la gara contro il Barcellona.

