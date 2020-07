Due rientri importanti dal 1′ per Gattuso contro il Sassuolo

Questa sera andrà in scena il 36esimo turno di Serie A, con il Napoli che alle 21:45 ospiterà il Sassuolo al San Paolo. Sfida importantissima per Gattuso, contro un avversario che, come affermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, è il più simile al Barcellona e sarà un ottimo test dunque in chiave Champions League. Inoltre, ci saranno anche due ritorni fondamentali per il Napoli: Zielinski e Milik dal primo minuto, si legge sulla Gazzetta dello Sport. Due recuperi chiave anche in zona gol, dove il Napoli deve cercare di finalizzare al massimo le occasioni.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI