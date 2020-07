CM.com – Boga chiede la cessione, Napoli in pole pronto ad uno scambio

Se è vero che la società vuol far tutto per trattenerlo, ecco che Jeremie Boga si è attivato per lasciare il Sassuolo. Come riporta Fabrizio Romano su calciomercato.com, il giovane esterno ivoriano avrebbe chiesto la cessione dai neroverdi. Su di lui c’è da tempo il Napoli, che aveva già avanzato una rima offerta che però è stata rimandata al mittente.

Ora però gli azzurri fanno sul serio, sfruttando la volontà di Boga andarsene e anche le sue contropartite tecniche. Una su tutte Younes, profilo molto gradito al Sassuolo, più 25 milioni per cercare di avvicinarsi ai 40 richiesti dagli emiliani. Il Napoli è in pole position ma ci sono tanti club pronti ad avviare una vera e propria corsa di mercato.