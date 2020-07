Problemi per Osimhen, è Luka Jovic il piano B del Napoli: è da mesi nel radar di Giuntoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non c’è ancora alcuna svolta definitiva per quanto riguarda l’operazione Osimhen. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli si sta muovendo sotto traccia, alla ricerca di un piano B. Il nome sembra essere quello di Luka Jovic, da tempo nel mirino del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Luka Jovic è ormai da tempo nel radar azzurro. Il 22enne del Real Madrid continua ad essere uno dei profili più appetibili per il Napoli. Il potenziale c’è tutto, sebbene al Real non sia stato mai espresso veramente. La stagione è stata particolarmente complicato: 2 gol in 25 presenze. Il bottino potrebbe indurre a decisioni diverse, ma resta su di lui una buona considerazione. Il Real Madrid vorrebbe cederlo in prestito”.