Leo Messi ha parlato al termine della sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Osasuna. Il fuoriclasse argentino non ha digerito la brutta prestazione e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito alla Champions:

“Se continuiamo a giocare in questo modo le cose non andranno bene e perderemo anche contro il Napoli. L’ho già detto più volte che così non andremo lontano neanche in Champions League”