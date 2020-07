CLASSIFICA – Il Napoli pareggio a Bologna ed il Milan “ruba” due punti agli azzurri: agganciati in classifica

Solo un punto per il Napoli in trasferta a Bologna, finisce 1-1 al Dall’Ara. Al vantaggio di Kostas Manolas risponde un bel gol di Musa Barrow. Altro pareggio dunque per gli azzurri dopo il 2-2 contro il Milan.

Pareggio del Napoli che favorisce proprio i rossoneri, che vincendo 3-1 a San Siro contro il Parma agganciano i partenopei in classifica. In attesa della partita di stasera tra Roma e Hellas Verona, azzurri e rossoneri sono a -1 dai giallorossi.

Di seguito la classifica completa della Serie A: