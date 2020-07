Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Bologna-Napoli, riservando una pesantissima stoccata a Riccardo Orsolini:

“Skov Olsen sarà titolare, non mi dà niente dietro, la pazienza sta per finire. Vediamo nelle prossime sei e poi valuteremo, non sono felice di lui, si deve svegliare.

Per Svanberg vale lo stesso discorso, Orsolini si deve dare una sveglia e infatti domani non giocherà”.