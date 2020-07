Simpatici siparietti sul profilo Instagram del famoso rapper napoletano, Clementino. Il cantate ha trascorso la serata in compagnia di Dries Mertens e Marco D’Amore. Hanno cenato, come mostra la foto pubblicata, in una pizzeria in provincia di Caserta: immancabili le risate!

Scherzando i tre amici hanno deciso di ‘scambiarsi’ i ruoli: il gioiellino del Napoli ha ironizzato ‘Io faccio il capocannoniere’. Sono subito scoppiate le risate!

Non è tutto: nell’ultima IG story pubblicata, il rapper racconta di aver ‘superato tutti i livelli. Dries mi ha comprato le cartine‘.