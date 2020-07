Carlo Alvino commenta sui social l’episodio da rigore che ha determinato il pareggio finale in Napoli-Milan, alludendo ad uno scorretto utilizzo del Var.

“Ci deve pensare la Tv e non il Var ad usare una lente d’ingrandimento per stabilire che Maksimovic tocca il pallone e non Bonaventura? Commettere errori così gravi ai tempi del Var è inammissibile”.

