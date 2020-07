Zielinski annuncia il rinnovo: “Spero possa arrivare a breve l’ufficialità: sto bene a Napoli, puntiamo allo scudetto!”

La storia tra Piotr Zielinski ed il Napoli è destinata a continuare. Da mesi ormai il centrocampista polacco tratta con la dirigenza azzurra per trovare un accordo sul prolungamento del contratto. Ad annunciare la riconferma è lo stesso Zielinski ai microfoni di “Sky Sport“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rinnovo contratto? Gattuso è stato molto importante in questi giorni che stiamo trattando il rinnovo. Spero che possa arrivare presto l’annuncio. Queste sono cose di cui si occupa il mio agente, io sto benissimo qui e voglio continuare con il Napoli. Scudetto? Se pensiamo di completare l’opera di Sarri nel 2018? Sì, penso e spero di puntare al titolo. Abbiamo una rosa molto forte, anche se c’è da vedere chi resta e chi va via, ma sicuramente arriveranno giocatori forti”.

NAPOLI-MILAN

“Sicuramente è una partita tra due squadre forti. Il Milan ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Contro la Juve stava perdendo 2 a 0 e poi alla fine ha vinto la partita. Sarà una gara difficile ma bella da giocare. Se facciamo un lavoro anche mentale possiamo guardare in alto e toglierci anche delle soddisfazioni. Barcellona? Sì ci sto pensando. Già ora stiamo diventando davvero forti e una partita contro di loro sarà sicuramente bella da giocare. Ma c’è ancora molto tempo per preparare questa partita”.

“Gattuso cosa ha di diverso da Sarri e Ancelotti? Sono tutti e tre grandi allenatori. Gattuso ha grande carisma, si è sentito subito quando è arrivato per la prima volta nello spogliatoio e come da calciatore ha una grande forza. Me lo ricordo bene quando giocava. Parliamo spesso, mi dà consigli: dice di mettermi spesso tra le linee, di guardare avanti, di cercare i compagni e tirare la porta“.