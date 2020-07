Ungheria, il CT Rossi: “Szoboszlai è pronto per giocare in Italia. L’agente mi disse una cosa sul trasferimento”

Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Szoboszlai, calciatore del Salisburgo che tanto piace ai partenopei. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso è stato bravo a rimodellare il Napoli sul 4-3-3 che comunque i giocatori conoscevano bene già dai tempi di Sarri. L’allenatore bravo deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori e deve entrare nella testa dei giocatori.

Szobolszlai è un ragazzo pronto, credo che il campionato italiano sia performante dal punto di vista tattico. Può diventare un top del calcio mondiale ha tutte le caratteristiche per farlo. È un giocatore che può ancora migliorare. Szoboszlai è un giocatore di grande classe, centrocampista offensivo. È un classico numero 10, ma a Napoli di giocatori così ne capiscono. Quando gioca sottopunta fa la differenza. Deve migliorare nel gioco posizionale, ma in Italia lo può fare tranquillamente. Se venisse in Italia al Napoli mi farebbe molto piacere.

Purtroppo non conosco Gattuso personalmente e non conosco i suoi metodi di allenamento. Ma vorrei venire ad assistere al suo lavoro. Sono convinto che fa migliorare i suoi giocatori.

Qualche tempo fa l’agente di Szoboszlai mi disse che era vicino a portarlo ad un club del Nord. Ma adesso le cose sono cambiate, se dovessi dare un consiglio posso dire che mi farebbe molto piacere se venisse a giocare al Napoli“.