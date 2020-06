SKY – Incontro confermato: Victor Osimen oggi a Napoli con l’agente, starà in città qualche giorno

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato SKY, sul proprio sito conferma l’arrivo di Victor Osimhen quest’oggi in città:

Il Napoli ora prova a mettere la freccia per Victor Osimhen. L’attaccante del Lille, per il quale già ieri Giuntoli aveva dato una forte accelerata, è partito dalla Francia con l’agente, ed è atteso oggi in città.

Parlerà con la dirigenza degli azzurri, visiterà Napoli, dove pernotterà, per valutare a fondo l’ipotesi di un trasferimento. Il club di De Laurentiis insiste per portare alla corte di Gattuso un giovane attaccante molto promettente. Queste ore potrebbero essere decisive.