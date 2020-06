SportItalia – Milik vuole la Juve: sul polacco anche una big inglese

Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione televisiva “Sportitalia Mercato” ha parlato della situazione di Arek Milik.

Sul polacco c’è la Juventus di Maurizio Sarri e più di un club di Premier League, col contratto in scadenza nel 2021 il Napoli potrebbe perderlo a parametro zero il prossimo anno se in questa sessione di calciomercato non venisse ceduto. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Milik è un no (il rinnovo, ndr); c’è la Juve ma non c’è trattativa al momento, c’è anche il Tottenham ma lui vuole la Juve!”