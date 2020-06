Coronavirus, 50 centesimi in più sullo scontrino per tagliare in due la sfogliatella: la denuncia di Rosario Stornaiuolo

Le polemiche sui prezzi post-Coronavirus non hanno fine. Molte attività hanno alzato il valore della merce e le cifre che si trovano in giro non sono come prima.

A fare clamore, nelle ultime ore, è la notizia di un’aggiunta, addirittura, sulla divisione di una sfogliatella. Infatti, un bar di Ponticelli, a Napoli, avrebbe aggiunto 50 centesimi sullo scontrino di un cliente che aveva chiesto di tagliare in due la sfogliatella.

A denunciare l’accaduto e lanciare l’allarme è stato Rosario Stornaiuolo, Presidente di Federconsumatori della Campania, su Facebook:

“Incredibile e ridicolo. Un bar a Ponticelli aggiunge 50 centesimi allo scontrino perché taglia in 2 la sfogliatella . Fermiamo queste pazzie . Non è una questione di 50 centesimi ma di etica nel commercio”.