Giocatori delusi dall’incontro con De Laurentiis: tempi allungati per gli stipendi, spunta un’ipotesi per la Coppa Italia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i giocatori sarebbero rimasti delusi dall’incontro avvenuto nella giornata di ieri con il presidente De Laurentiis. I calciatori si aspettavano tutt’altre risposte da parte del patron del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I giocatori si sarebbero aspettati almeno il pagamento dello stipendio di maggio, sono delusi. Il presidente ha voluto prendere tempo, impegnandosi a saldare anche le mensilità di marzo e aprile. In questo modo però i tempi si dilatano. Si ipotizzava anche la possibilità di un premio da mettere sulla Coppa Italia, ma De Laurentiis non ha detto nulla in tal senso. Lui si aspetta una grande prestazione della squadra, a prescindere dall’eventuale premio”.