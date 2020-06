BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto dall’inizio dell’emergenza Covid-19, alle ore 18:00 la Protezione Civile, ha diramato gli ultimi dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il comunicato ufficiale dell 8 giugno:

“Il nostro Paese conta in totale 33.964 morti legate al Covid-19 (ieri 33.899). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 65 nuovi decessi, come segnalato dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Nella giornata di ieri, 7 giugno, le nuove morti erano state 53, il giorno prima di +72“.

“I nuovi contagi sono invece +280. Un dato in risalita rispetto all’andamento di ieri, quando si è registrato un +197 e rispetto al dato del giorno prima, pari a +270). Solo in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, si sono registrati +194 (ieri erano 125)”.

“Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.112 test (ieri 49.478 e due giorni fa 72.485). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.263.647 (fino a ieri il totale ammontava a 4.236.535). I singoli casi testati (che potrebbero essere stati sottoposti a uno o più tamponi) sono stati in tutto 2.643.489 (ieri 2.627.188)”.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

19.319 in Lombardia

3.866 in Piemonte

2.615 nel Lazio

2.282 in Emilia Romagna

1.075 nelle Marche

1.080 in Veneto

853 in Sicilia

721 in Toscana

698 in Puglia

717 in Campania

632 in Abruzzo

248 in Liguria

144 in Friuli Venezia Giulia

119 in Molise

97 a Bolzano

77 in Calabria

81 a Trento

65 in Sardegna

29 in Umbria

13 in Basilicata

8 in Valle d’Aosta