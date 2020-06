Careca: “Everton è uno dei migliori, lo ha dimostrato. Se il Napoli vuole vincere lo scudetto…”

Antonio Careca, leggendario attaccante del Napoli di Maradona, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Everton è uno dei migliori, lo ha dimostrato nel corso dell’ultimo anno. È nel giro della Seleção, ha la capacità di saltare l’uomo, è aggressivo e veloce. Credo che il Napoli abbia anche bisogno di un attaccante, perchè Milik è in grado di fare la differenza ma ha subito vari infortuni. Mertens e Insigne sono dei punti fermi, ma non possiamo dipendere solo da loro. Per vincere uno scudetto c’è bisogno di più di 11 giocatori, per questo la Juventus ha ancora qualcosa più delle altre”.