Gravina esce allo scoperto: “Stadi aperti a luglio? Me lo auguro, si pensa ad una capienza ridotta”

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nel corso di Radio 24 il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha lasciato aperto un barlume di speranza per la riapertura degli stadi nel mese di luglio.

“Stadi aperti a luglio? Me lo auguro di cuore”. Queste le parole del numero uno della Federcalcio, che ha poi aggiunto:

“Per riaprire si pensa ad una capienza ridotta con le società che metterebbero a disposizione una percentuale tra il 20 ed il 25% dei posti in modo da garantire il distanziamento sociale”.

“Al San Paolo quindi, potrebbero tornare tra i 10 ed i 13 mila spettatori. Le difficoltà, sono di carattere organizzativo in quanto servirà un servizio di forze dell’ordine e steward superiore alla norma per garantire che l’affluenza e la permanenza sugli spalti avvenga in sicurezza”.