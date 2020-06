Coronavirus – Arriva il bollettino della Protezione Civile: ancora morti e contagi!

La Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino dalla quale si ricavano i dati odierni sui contagi e i decessi dovuti a Coronavirus.

I contagi di oggi si aggirano intorno alle 200 persone positive, numeri in calo ma che comunque tendono ad esserci. Rispetto a ieri inoltre, sono morte 60 persone affette da Covid-19 per un totale di 33.475 decessi dall’inizio dell’epidemia. In basso i dati.

Attualmente positivi: 41.367 (-708)

Deceduti: 33.475 (+60, +0,2%)

Guariti: 158.355 (+848, +0,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 424 (-11, -2,5%)

Tamponi: 3.910.133 (+31.394)

Totale casi: 233.197 (+178, +0,1%)