Avellino, la follia del sindaco: dirige cori da stadio e assembramenti in piazza

L’edizione online de Il Mattino ha riportato una clamorosa notizia che vede come protagonista il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Il sindaco è stato ripreso a cantare cori di piazza contro Salerno, accerchiato da una folla di ragazzi. La maggior parte dei ragazzi peraltro non indossava alcun tipo di mascherina ed alcuni addirittura erano provvisti di birre, in barba alle ordinanze del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Pare che all’inizio il sindaco volesse parlare ai giovani, ma una volta al centro della strada, accerchiato dalla folla di ragazzi ha iniziato a cantari cori calcistici contro Salerno. Addirittura si è messo a dirigere altri cori e a sollecitare la folla. La scena di delirio collettivo è stata ripresa da alcuni residenti. Per non farsi mancare nulla, il sindaco di Avellino sul finale si è reso protagonista di selfie e abbracci con numerosi ragazzi, alla faccia del distanziamento sociale. La situazione incresciosa che si è venuta a creare, sarà sicuramente valutata dal punto di vista penale, vista la condotta folle ed irresponsabile del primo cittadino irpino.