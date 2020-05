Il senatore Gasparri ammette: “De Magistris ha torto. De Luca appartiene al mondo della satira”

Il senatore Maurizio Gasparri è intervenuto a Radio Punto Nuovo nella trasmissione di Umberto Chiariello.

Oltre a parlare del calcio e del modello tedesco anche sulla diretta gol, il politico ha parlato del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ecco le sue parole:

“Sono assolutamente in disaccordo con i 60 mila vigilantes, se si tratta di aiutare gli anziani, si poteva pensare pure prima in una fase tragica. Per contrastare le violazioni, credo si debbano utilizzare le forze armate, forze dell’ordine. Se ci sono fatti eclatanti è giusto multare cittadini e/o locali, so che molti sindaci hanno preso provvedimenti diversi, penso che De Magistris abbia torto a prescindere, ma bisogna lavorare bene per stroncare gli eccessi.

De Luca? Appartiene al mondo della satira, finalmente è uscito dalla politica. Fa parte del ‘crozzismo’”.