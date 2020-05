Arrivò da migrante, giocò nella Primavera della Roma: Perfection muore a 21 anni

È morto a 21 anni per arresto cardiaco Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, ex giocatore della Roma Primavera. Il club giallorosso ha ufficializzato la notizia attraverso un Tweet.

PERFECTION ALLA ROMA

Perfection arrivò in Italia come migrante dal Camerun appena quindicenne, con la promessa di trascorrere una vita brillante. In realtà, fu abbandonato da un agente. La Roma estrapolò il giovane calciatore che giocava nella Liberi Nantes, squadra di calcio romana composta da giocatori rifugiati e richiedenti asilo politico, per portarlo a Trigoria.

Salutata Trigoria, dopo esperienze poco felici in Romania e a Vicenza, era tornato a Roma sperando di intraprendere una vita migliore. A 21 anni, però, il giovane calciatore a causa di un arresto cardiaco ha smesso di sognare.

DI SEGUITO IL TWEET

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020