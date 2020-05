Milik Napoli, il rinnovo è bloccato: sul polacco club di mezza Europa

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi di contratto in casa Napoli. In particolare il quotidiano si è soffermato sulla situazione legata ad Arkadiusz Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo aver definito i rinnovi di contratto di Mertens e Zielinski, ora il Napoli deve fare i conti con quelli di Milik e Maksimovic. Per quanto riguarda l’attaccante polacco, il discorso è da tempo bloccato, senza nessun passo avanti da tempo. In giro per l’Europa ci sono molti estimatori dell’attaccante polacco ex Ajax. In Italia la Juventus è molto interessata alla situazione, in Spagna c’è l’Atletico Madrid, in Premier League ci sono gli occhi vigili di Arsenal e Tottenham. Il discorso per il rinnovo dovrà riprendere anche con Nikola Maksimovic. Con il difensore si ragiona per un rinnovo pluriennale, ma il discorso sarà affrontato dopo aver chiuso definitivamente le operazioni di rinnovo con Mertens e Zielinski”.