Si gonfia la rete – Il Napoli segue Rashica, offerti 30 milioni al Werder Brema

Secondo quanto riportato dal portale online Si gonfia la rete, pare che il Napoli è tornato alla carica per Milot Rashica. Il 24enne esterno del Werder Brema. Giuntoli sta provando a convincere il Werder a cederlo non al prezzo della clausola. Infatti non sarebbero 38 milioni di euro bensì in ma 30 milioni di euro. Il giocatore Kosovaro, potrebbe essere impiegato come esterno di sinistra, ruolo che attualmente ricopre Insigne.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, di fatto Giuntoli vorrebbe portarlo al Napoli.