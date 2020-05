BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto dall’inizio dell’emergenza Covid-19, alle ore 18:00 la Protezione Civile, ha diramato gli ultimi dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del 21 maggio:

“I casi totali di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a 228.006 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro Paese. Ieri erano 227.364: l’incremento è di +642 casi in un giorno (analogo al dato di ieri, +665, più basso di due giorni fa quando era di +813, tre giorni fa di +451, quattro giorni fa di +675, cinque giorni fa di +875). Sono stati effettuati 71.679 tamponi in 24 ore (un dato che rialza lievemente il numero di test rispetto a ieri, quando erano stati analizzati 67.195 tamponi in un giorno): il totale dei test è dunque arrivato a quota 3.243.398 (ieri era di 3.171.719), per un totale di casi testati di 2.078.860 (ieri erano 2.038.216). E quindi record: meno di un malato ogni cento tamponi (0,89%)”.

“Diminuisce il dato delle persone guarite nelle ultime 24 ore: 2.278 pazienti a fronte dei 2.881 di ieri e dei 2.075 di due giorni fa. Il totale degli italiani monitorati che risultano quindi guariti da Covid-19 è a oggi di 134.560 persone. Il numero dei pazienti in ospedale continua a diminuire: sono 9.269 (ieri erano 9.624). Di questi, 640 sono in terapia intensiva (ieri erano 676, il dato è sceso sotto i mille pazienti per la prima volta otto giorni fa). In calo anche le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 51.051 (ieri erano 52.452)“.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

26.715 in Lombardia

8.710 in Piemonte

4.926 in Emilia Romagna

3.286 in Veneto

3.637 nel Lazio

1.877 in Toscana

1.832 nelle Marche

2.075 in Liguria

1.839 in Puglia

1.373 in Campania

1.522 in Sicilia

1.272 in Abruzzo

578 in Friuli Venezia Giulia

326 in Calabria

318 in Sardegna

250 a Bolzano

66 a Trento

194 in Molise

73 in Basilicata

60 in Umbria

43 in Valle d’Aosta