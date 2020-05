CONI, Malagò: “Il Governo ci ha chiesto di preparare la Bibbia della ripresa, ci sono i presupposti per riprendere delle attività”

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto in diretta al Webinar del Bologna FC rilasciando alcune dichiarazioni in merito a diversi temi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA – “Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra su questo: il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità“.

“Ci sono anche indicazioni dal Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti più un report con la federazione dei medici sportivi. Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni ma per la seconda è necessaria la prima“.

TOKYO 2021 – “Si farà sì, perché se non si dovesse fare significa che il pianeta non avrebbe risolto i suoi problemi e da qui al luglio 2021 mi auguro che i problemi verranno risolti, che sia un vaccino o una medicina”.

IL SOGNO – “Fino a quando la Raggi non aveva fatto quel disastro era portare le Olimpiadi in Italia, poi ho portato quelle invernali. Il sogno comunque non lo dico ma è ovviamente in ambito sportivo“.