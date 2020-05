Stipendi congelati in casa Napoli, ADL ha contattato Insigne per la prima proposta concreta del club: i dettagli

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, in questi giorni si sono delineate le prime proposte in casa Napoli in merito agli stipendi congelati dei tesserati azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Presidente ha soprattutto rotto il ghiaccio con Insigne sulla delicata questione degli stipendi congelati. Adesso c’è sul tavolo la prima proposta concreta da parte del club: “taglio” della mensilità di marzo, pagamento di quella di aprile e spalmatura di quelle di maggio e giugno sulla prossima stagione“.

“Ora toccherà al capitano mettere al corrente della novità i compagni, il cui parere sarà vincolante per far decollare la trattativa oppure stroncarla sul nascere”.

“Ma la fine della quarantena sta già agevolando il disgelo e ci sono dunque almeno le premesse per riavvicinare le parti. Lo scontro frontale in questo momento non conviene a nessuno”.