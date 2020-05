BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto dall’inizio dell’emergenza Covid-19, alle ore 18:00 la Protezione Civile, ha diramato gli ultimi dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del 9 maggio:

“Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 9 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 4.008 assistiti rispetto a ieri”.

“Migliora il dato relativo alle guarigioni. Nelle ultime 24 ore sono guariti 4.008 pazienti (ieri erano 2.747, due giorni fa di 3.031 e tra giorni fa il dato record di 8.014 persone risultate negative al tampone dopo la malattia), per un totale di 103.031. Si conferma il calo dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 13.834 (ieri erano 14.636), di cui 1.034 in terapia intensiva (ieri erano 1.168). In calo le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 69.974 (ieri erano 72.157).

