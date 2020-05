ISS, Rezza: “Ripartenza Serie A? La situazione è delicata spetta al Governo decidere: ho un consiglio da dare ai club”

NOTIZIE – Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli“, nel corso della diretta del programma “Radio Goal“. Queste le sua parole in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A:

“Da quanto mi risulta è stato messo a punto un protocollo da parte di esperti della FIGC, valutato anche dal Comitato tecnico- strategico. Il rischio zero non credo si possa pretendere ma a questo punto sono decisioni che spettano più alla politica che ai tecnici. Al momento vige una politica di riapertura graduale. L’emergenza non è ancora passata e ci vuole cautela”.

“La situazione andrà valutata di settimana in settimana, anche per il calcio. Non tutto può ricominciare subito e la situazione in merito al Campionato è molto delicata. Se pensiamo che Francia e Olanda hanno deciso di fermare tutto. La FIGC ha un pool di esperti che ha elaborato un protocollo, che viene sottoposto al Ministero il quale ha l’ultima parola“.

“Consiglierei ai club di mantenere il gruppo insieme in questa fase altrimenti c’è il rischio di poter contagiare anche i membri familiari. Perché con il gruppo chiuso il rischio si riduce. Se il calciatore si infetta diventa un bel problema, con il rischio di bloccare nuovamente il campionato“.