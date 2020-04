Coronavirus, verso la fase 2: negozi aperti anche la notte e nuovo modello di autocertificazione

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta i provvedimenti che verranno attuati nei prossimi giorni.

NEGOZI APERTI ANCHE LA NOTTE

Il ”piano nazionale per la ripartenza” annunciato da Giuseppe Conte in Senato verrà alla luce soltanto nel week-end. Qualche aspetto, però, è già uscito da palazzo Chigi e dintorni: ”patenti di sicurezza” per ogni azienda, le attività produttive e i negozi saranno aperti anche la notte per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e dei locali.

NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

La vendita di mascherine e DPI a prezzi contenuti e ci sarà il potenziamento dei Covid-Hospital per far fronte ad una eventuale ondata di epidemia. Non ci sarà nessuna limitazione ad uscire legata all’età, e verrà cambiato il modulo di autocertificazione per gli spostamenti.