Rivoluzione Napoli, Giuntoli sarà chiamato agli straordinari: certi tre addii in attacco a fine stagione

La prossima sessione di mercato porterà quasi certamente una rivoluzione in casa Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sarà chiamato a fare gli straordinari. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il ruolo più colpito sarà sicuramente l’attacco. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, sono almeno tre gli addii certi nel reparto offensivo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo due anni vissuti nella penombra Amin Younes saluterà Napoli e sarà ceduto. Se ne andrà anche Fernando Llorente, che in 666 minuti con la maglia azzurra si è regalato 4 volte la gioia del gol. L’addio più doloroso sarà indubbiamente quello di Josè Maria Callejon, che saluterà il Napoli dopo sette anni di onorato servizio”.