BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – La Protezione Civile ha rilasciato ultimi dati riguardanti l’emergenza Covid-19 in Italia. C’è stato un incremento di casi positivi mentre calano i decessi. Seguono i dati dell’ultimo aggiornamento:

I nuovi positivi sono 3.491, per un totale di 107.771 con 809 pisitivi in più rispetto al giorno precedente. Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 3.980 tamponi in meno rispetto a iteri: il totale è di un milione e trecentomila tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. I casi totali sono ora 175.925.

I pazienti dimessi sono in totale 44.927, quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 25.007, di cui 2.733 in terapia intensiva. Quest’ultimo dato continua a calare ormai da giorni. Aumentano a 80.031 le persone in isolamento domiciliare.