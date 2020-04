AZMOUN NAPOLI – Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i contatti tra la società azzurra e l’entourage di Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, sono sempre più frequenti. Il calciomercato infatti è in piena attività, nonostante l’emergenza causata dal Coronavirus renda impossibile ogni tipo di incontro faccia a faccia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Azmoun Napoli, anche Atletico Madrid e West Ham sul calciatore

“Il centravanti iraniano dello Zenit non è seguito solo dal Napoli, anzi gli azzurri si trovano di fronte ad una concorrenza particolarmente agguerrita: sull’attaccante c’è l’Atletico Madrid in Liga ed il West Ham in Premier League. Per portarsi a casa l’attaccante classe ’95 dovrebbe servire una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro circa. Il problema però è rappresentato dal fatto che Azmoun sia un extracomunitario e quindi per fargli posto in squadra andrebbe liberato uno slot in quel senso. A tal proposito a fargli posto potrebbe essere l’addio di Hirving Lozano: il messicano è costantemente nel mirino dell’Everton di Ancelotti, che lo abbraccerebbe nuovamente molto volentieri”.

Azmoun Napoli, i numeri del calciatore

L’attaccante dello Zenit San Pietroburgo quest’anno ha siglato 14 gol in 29 presenze tra Lega Russa, Champions League, Coppa e Supercoppa di Russia. Con la propria nazionale di appartenenza, l’Iran, Sardar Azmoun ha segnato un totale di 31 reti in 46 presenze. È un attaccante di 1,87m dotato di una buona tecnica di base, è sostanzialmente ambidestro e può giocare sia come unica punta in un attacco a tre, sia in compagnia di un partner d’attacco. Secondo quanto riportato dal noto portale Transfermarkt il valore di Sardar Azmoun si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma come detto in precedenza lo Zenit San Pietroburgo chiede circa il doppio di questa cifra per privarsi del proprio migliore attaccante.