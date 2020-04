Cosimo Sibilia ammette: “La nostra volontà è continuare la stagione, ma aspetteremo l’ok dalle autorità competenti”

Cosimo Sibilia, vice presidente della Figc, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento principale è la ripresa dei campionati.

Ecco le sue parole:



“Siamo d’accordo che le date le fa il Coronavirus. Io penso che il risultato debba essere ufficializzato dal terreno di gioco. Domani avremo un incontro per fare il punto della situazione. Noi abbiamo una necessità: non creare illusioni, ma si sta cercando in tutti i modi per riprendere, dopo l’ok delle autorità competenti, sanitarie e governative.

La stagione, per me, si deve concludere. È ovvio che la parola definitiva verrà dalle autorità sanitarie e governative. Ripeto: dobbiamo aspettare le loro indicazioni.

Campionati non terminati? Le decisioni verranno prese dopo una discussione con tutti le parti. Noi abbiamo una difficoltà, quella di non fare le ipotesi perché potrebbero essere smentite. Noi faremo attenzioni alle proposte delle leghe. I riflettori sono nel calcio professionistico, ma non voglio fare previsioni perché non conosco le intenzioni di altre leghe.

Gli altri sport si fermano e il calcio no? La Figc ha altre questioni da valutare, come quelle dei diritti tv e tutto il resto, mi sembra scontato che si muovono tanti interessi intorno al calcio.

Per la Serie D, se non ci sarà l’aiuto del governo, avremo il 30% della perdita delle squadre.”.