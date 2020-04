TAGLIO STIPENDI CALCIATORI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato la trattativa tra Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei giocatori. Tra le due parti attualmente non c’è alcun tipo di intesa, né sul taglio degli stipendi, né sul congelamento degli stessi. L’argomento verrà discusso nuovamente la settimana prossima, ma l’accordo sembra essere lontano.

Taglio stipendi calciatori, il modello Juve

TAGLIO STIPENDI CALCIATORI – Nel corso della giornata di ieri le società hanno fatto sapere di non avere una decisione unanime sull’entità dei tagli da apportare agli stipendi. Molti presidenti fanno riferimento ai tagli decisi dalla Juventus, che ha comunicato alla Borsa “un’intesa che prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020”. Diversi presidenti di Serie A puntano invece all’annullamento di tali mensilità dai propri bilanci e non è stato possibile al momento trovare una linea comune. Lo scenario più realistico, vista la mancanza di una volontà comune, è quello di stipulare accordo individuali per ogni club. Si parla di un taglio del 10%, se si dovesse ritornare in campo, o addirittura di un taglio del 20%, se non si dovesse tornare a giocare.

Nuovo incontro la settimana prossima

Come riportato dal Corriere dello Sport, non essendo stato possibile trovare un punto comune tra tutte le squadre, è previsto un altro incontro. La prossima riunione è stata fissata per la settimana prossima, all’interno di essa verrà ridiscussa la situazione. L’obiettivo da raggiungere all’interno del prossimo incontro tra le parti è quello di stilare un documento unico. All’interno di questo documento dovranno essere sintetizzate le posizioni di tutti i 19 club di Serie A (la Juventus ha già presentato il proprio piano). Tale documento verrà poi sottoposto al presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi.