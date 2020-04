Ricci Empoli – Il giocatore classe 2001 nato a Pontedera, è uno tra gli obiettivi del Napoli. Si tratta di Samuele Ricci, attualmente di proprietà dell’Empoli. È un centrocampista che all’occorrenza può fungere da mediano davanti alla difesa.

Una tra le caratteristiche di Ricci è il dinamismo, che gli consente recuperi in campo aperto, ma anche di cambiare posizione senza risentirne. Il valore di mercato attualmente si aggira intorno ai 500.000 euro.

RICCI EMPOLI

Samuele Ricci è cresciuto nelle squadre giovanili dell’Empoli e ha iniziato a giocare per la squadra Under 19 nella stagione 2018-19. Fu chiamato per la prima volta nella squadra big nell’aprile 2019, ma rimase in panchina in quell’occasione. Ha esordito professionalmente in Serie B con l’Empoli il 21 settembre 2019 durante la partita contro la Cittadella. Sostituisce Stulac al 67esimo minuto. La scadenza del contratto con la squadra toscana sarà nel 2022. L’anno precedente con la Primavera è sceso in campo in ogni match, giocando 30 partite, collezionando 2 gol e 3 assist.

SAMUELE RICCI IN NAZIONALE

Fu chiamato per la prima volta nella nazionale italiana nel dicembre 2017 per un’amichevole Under 17 contro la Francia. Fu incluso nella squadra del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2018 e ha ottenuto 5 presenze su 6, di cui 4 come titolare. Ha iniziato la partita finale e ha segnato il primo gol dell’Italia in un pareggio per 2–2. Al Campionato europeo UEFA Under 19 del 2019, ha iniziato tutte e tre le partite mentre l’Italia veniva eliminata nella fase a gironi.

SAMUELE RICCI DALL’EMPOLI AL NAPOLI

Si prospetta una sessione di mercato estiva molto accesa per Samuele Ricci, con tante proposte dalle big di Italia. Ai microfoni di Sky, il ds del Napoli, Giutoli disse di voler acquistare il giovane centrocampista ma al momento non c’è ancora nulla di concreto.

Inoltre il presidente dell’Empoli, Corsi rilasciò alcune parole su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se ci saranno discorsi col Napoli non lo so, vedremo in futuro. È una mezzala che sa fare bene le due fasi, ha capacità di inserimento e ha un gran calcio sia di destro che di sinistro”.

IL CAGLIARI PUNTA SAMUELE RICCI

Il nome Samuele Ricci risulta essere anche sul taccuino di Giulini presidente del Cagliari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista toscano è stato vicino all’approdo in sardegna già nel mercato invernale. Il ripensamento del club rossoblu poi, intendo a virare su gente di maggiore esperienza, ha fatto sfumare l’affare.