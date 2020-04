Coronavirus, il bollettino delle 18: +2886 positivi, calano decessi e ricoverati in terapia intensiva

La Protezione Civile ha da poco diramato il bollettino odierno relativo all’emergenza Coronavirus.

I positivi sono 2.886 in più rispetto a ieri. Pari a +681 l’aumento delle persone decedute (ieri 766) e +1.238 i guariti. Il dato più importante, e che fa tirare un sospiro di sollievo, riguarda i ricoverati in terapia intensiva: 3.994, con un -74 rispetto a ieri (per la prima in negativo). In totale i casi di Coronavirus in Italia sono 124.632.