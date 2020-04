SON TOTTENHAM MARINES – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport“, l’attaccante del Tottenham, Son, sarà costretto per un mese a sottoporsi all’ addestramento militare con i marines.

Infatti, dal momento che il campionato inglese è fermo per l’emergenza Coronavirus, il calciatore dovrà rispondere comunque agli obblighi di leva previsti in Corea del Sud.

Son Thottenham marines

Il giocatore coreano aveva ottenuto l’esenzione dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Asiatici disputatisi in Indonesia nel 2018, ora invece come riportano anche i media coreani: “Son non potrà più sottrarsi alla sua leva e dal 20 aprile farà addestramento in una base sull’isola di Jeju”.