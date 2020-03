Coronavirus, il consiglio dei ministri studia il reddito d’emergenza

Coronanavirus reddito di emergenza – In attesa di notizie da Bruxelles, il governo italiano lavora per assicurare una stabilità economica al paese e aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento di profonda crisi causata dal Coronavirus.

Si prepara il decreto “Cura Italia 2“, ma c’è già l’idea di adottare un altro a maggio. La somma dei due decreti potrebbe superare i 50 miliardi di euro, di cui i primi 30 nel decrero di aprile.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In settimana dovrebbe essere convocato un consiglio dei ministri per approvare la relazione da inviare alle Camere per far approvare lo scostamento dal deficit necessario a finanziare le nuove misure. Poi dovrebbe arrivare il via libera del Parlamento e infine, l’approvazione del decreto di aprile.

Secondo Il Mattino ci sarà un nuovo finanziamento della Cassa integrazione di altri 12-13 miliardi di euro che dovrebbe permettere alle imprese di scavalcare l’estate e inoltre, ci saranno sicuramente nuovi interventi per assicurare liquidità alle imprese.

Il Premier Giuseppe Conte

IL REDDITO D’EMERGENZA

La questione delicata è come aiutare le famiglie in difficoltà. Il reddito d’emergenza è l’idea, ma bisogna risolvere alcuni punti tecnici: una parte del governo vorrebbe che il reddito fosse erogato dall’Inps.

Le domande dovrebbero avvenire con un meccanismo semplificato, con una semplice autocertificazione in modo da garantire che le risorse vengano erogate immediatamente. Si sta pensando anche di trasferire tutto al comune di competenza e quest’ultimo, come fatto con i buoni pasto, li trasferisce alle famiglie bisognose e a coloro che hanno presentato la domanda.

IL REDDITO PER CHI HA FIGLI

Si pensa soprattutto alle famiglie con i figli. Il ministro Elena Bonetti ha chiesto di anticipare l’assegno per i figli, disposto per l’anno prossimo: un contributo di 160 euro al mese per ogni figlio per le famiglie con un Isee inferiore a 7 mila euro, di 120 euro al mese per figlio per le famiglie con un Isee tra 7 e 40 mila euro e di 80 euro al mese per figlio per tutti gli altri nuclei.