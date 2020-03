Gli aggiornamenti sul Coronavirus dei contagi in Italia

Ecco i dati aggiornati dalla Protezione Civile delle ore 17 in merito ai casi positivi di Coronavirus in Italia. Il conto dei contagi sale a 105.792 con ben 12.428 morti. Ecco lo schema con i dati sui contagiati per ogni regione:

IL GRAFICO: