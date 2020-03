Taglio stipendi Napoli, De Laurentiis ha congelato il mese di marzo

Taglio stipendi Napoli: congelato marzo, questione multe post-ammutinamento da risolvere

TAGLIO STIPENDI NAPOLI – Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato la situazione sui possibili (o probabili) tagli sugli stipendi dei calciatori delle varie società di Serie A. Tra le tante analizzata in uno specchietto anche la situazione riguardante il Napoli. De Laurentiis attende sviluppi sullo stop del campionato, per poi adoperare proprio il taglio sugli ingaggi dei giocatori. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Taglio stipendi Napoli: De Laurentiis attende, ancora in ballo le “multe”

“Nella classifica degli stipendi più alti poi c’è il Napoli (115 milioni): Aurelio De Laurentiis, che spinge come Lotito per la ripresa, non ha tavoli aperti con la squadra legati all’emergenza coronavirus“.

“Lo stipendio di marzo verrà congelato, ma in ballo tra presidente e giocatori ci sono un bel po’ di altri temi, come la questione multe post ammutinamento di inizio novembre (in ballo 2 milioni) e le possibili cause per i diritti di immagine“.