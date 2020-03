Gazzetta, Stirpe: “Spalmiamo la Serie B in due anni, chiudiamo al 30 giugno 2021! Lo stesso varrà per i contratti”

Singolare proposta di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, per terminare la Serie B

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha rivelato una proposta singolare per la continuazione della stagione: spalmare il torneo di B, interrotto per l’emergenza pandemia, in un arco di tempo di due anni e farlo terminare a giugno 2021. Aleggia scetticismo tra gli altri presidenti di Serie B, ma l’idea non è neanche da escludere in toto. Di seguito, quanto evidenziato dalla redazione:

“Più no che sì. Sono scettici, infatti, un bel po’ di presidenti di B sulla proposta Stirpe, di spalmare il torneo di B su due anni, cercando di ridurre il più possibile i casi di gare a porte chiuse. Tra i possibilisti ma dubbiosi il presidente capolista, Oreste Vigorito del Benevento“.

La stagione potrà ripartire? “«Molto difficile. Se si sposa la teoria di finire a luglio sarebbe un problema per la stagione successiva. E poi si potrebbe giocare solo a porte chiuse, quindi mortificando lo sport»“.

Ma in qualche modo si dovrà ricominciare. “«Certo, bisognerà spalmare questa stagione in due, ossia ripartire da dove si era finito (ma solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza) e chiudere al 30 giugno 2021, traslando tutti i contratti di un anno. I tesserati, così, prendono in due anni lo stipendio di uno, avendo lavorato un anno solo»“.