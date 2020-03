Caos Coronavirus, polemica in Portogallo: Cristiano Ronaldo a passeggio con Georgina e i figli

Notizie Coronavirus, polemiche contro Ronaldo andato a passeggio con la famiglia

Polemiche contro Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Diario Sport, il calciatore portoghese è stato immortalato nella giornata odierna in giro per la città di Funchal, in Portogallo scatta subito la polemica.

Nonostante Cristiano abbia finito il periodo di quarantena da pochi giorni, in seguito ai contatti avuti con Rugani poi risultato positivo. In Portogallo vigono le misure restrittive simili a quelle italiane, secondo cui vanno limitati gli spostamenti, riducendoli soltanto a quelli di necessità. Il decreto è in vigore dal 22 marzo al 6 aprile.

Anche se il tampone è risultato negativo la passeggiata di CR7, Georgina e i figli non rientrerebbe tra i casi concessi dal governo portoghese e vista la sua notorietà si accende subito la polemica attorno al campione.

ECCO LA FOTO (da Diario Sport su Twitter):