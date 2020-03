Pirlo e Cannavaro scatenati prendono in giro Gattuso: “Aveva la tuta del Napoli, continuava a fissarmi i capelli”

Pirlo e Cannavaro prendono in giro Gattuso su IG

PIRLO CANNAVARO DIRETTA

Un simpatico siparietto quello avvenuto ieri, in diretta su Instagram, sul profilo di Fabio Cannavaro. Durante la diretta con Andrea Pirlo, i due ex calciatori della Juve hanno preso un po’ in giro Gennaro Gattuso. Le parole:

“Ho visto Rino, l’ho visto bene. Quella m***a quando mi ha visto mi guardava i capelli…Gli ho detto “Rino, ma che c***o c’hai?”, ha svelato Cannavaro.



“Ti sei fatto il trapianto?”, sarebbero state le parole di Gattuso, a cui Cannavaro avrebbe ribadito così: “Ancora? E’ la seconda volta, no! Forse dovrei”

“Capità, tu si nu ba****d”, la risposta definitiva di Gattuso.

Pirlo ha rincarato la dose, aggiungendo: “Mi ha chiamato una settimana fa, era in casa con la tuta del Napoli e gli ho detto “Rino, va che l’han sospesa la Champions…”