Napoli, rebus portiere: fuori uno tra Ospina e Meret. Il friulano costa 60 milioni! Sirigu nome caldo, rispunta Sepe

Uno va, un altro viene: il Napoli si rifà il look tra i pali per la prossima stagione

Clamorosi scenari di mercato si stanno aprendo per il futuro reparto portieri del Napoli. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il club azzurro farà almeno un cambio tra i pali sul mercato, ma la situazione è ancora incerta. A renderla tale è, prevedibilmente, il duello Ospina–Meret che si contenderanno la maglia azzurra per il prossimo anno. Uno dei due andrà via, ma per il giovane friulano la richiesta è altissima. I dettagli della situazione:

“Anche se il Napoli ha 3 portieri affidabili, lo staff mercato è alla ricerca di un estremo difensore esperto, che prenda il posto di uno tra Ospina e Meret. L’alternanza tra di loro non è più possibile e il friulano non accetterebbe di fare ancora il vice di Ospina“.

“Le recenti esperienze (negative) hanno consigliato il management partenopeo di non trattenere più i calciatori che non ne hanno voglia. Anche Meret (23 anni), purché arrivi un’offerta adeguata: la richiesta parte da 60 milioni“.

“Giuntoli sta sondando il mercato italiano e nel taccuino è tornato il nome del 33enne Sirigu del Torino, già compulsato quando c’era da sostituire Reina, oltre a quello di Sepe. Sì, il 28enne di Torre del Greco è stato seguito con attenzione dagli 007 azzurri che hanno giudicato “eccellente” la stagione da titolare a Parma. Il ritorno alla base non è da escludere“.