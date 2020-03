Mertens Napoli, rinnovo incerto: nuovo pressing di 3 club

Mertens Napoli rinnovo: trattativa ferma, 3 pretendenti tornano sul belga

MERTENS NAPOLI RINNOVO – Potrebbe complicarsi la questione rinnovo per il pupillo di Napoli Dries Mertens. L’attaccante belga, recordman con la maglia azzurra, sembrava ad un passo dal prolungare il suo contratto, quando si è arrivati ad una fase di stallo della trattativa. Sembrava tutto fatto ma ora arriva ancora il pressing di tre vecchie pretendenti: Atletico Madrid, Chelsea e Inter. Mertens riflette, come spiega oggi il quotidiano Il Mattino:

Mertens Napoli rinnovo: trattativa ferma

“Le giornate di Dries Mertens trascorrono come quelle dei suoi compagni, ponendosi anche tante domande, sul proprio futuro, con il pensiero rivolto alla compagna Katrin, sempre al suo fianco, ma anche alla famiglia in Belgio“.

“Quanto al suo futuro, il campione belga ha fatto un passo importante domenica primo marzo, quando ha incontrato il presidente De Laurentiis in un albergo di via Partenope. Raggiunta un’intesa di massima, però manca la formalizzazione del rinnovo e alcuni club sarebbero tornati in pressing su chi cura gli interessi di Dries“.

“Una richiesta diretta: un triennale alle cifre già percepite (4 milioni netti a stagione), con un bonus alla firma che compensi, secondo l’entourage del belga, la fedeltà ed i risultati raggiunti in azzurro. Inoltre, c’è stata la richiesta di vedere un Napoli sempre più completo nell’organico“.

Atletico, Chelsea e Inter bussano alla porta di Dries

“Se l’incontro del primo marzo ha messo, comunque, un nuovo punto di partenza importante per le trattative, ci sono tre club che continuano a spingere in modo significativo. Perché Inter, Chelsea (che a gennaio ha anche provato a prenderlo subito) ed Atletico Madrid non si fanno frenare dalla carta d’identità, rilanciando anche sulla richiesta fatta da Mertens al club, arrivando a sfiorare i 6 milioni a stagione, acquisendolo a parametro zero“.

“Lukaku, la Premier ed il Cholo Simeone sono stimoli di spessore. Intanto, il passo fatto dal Napoli c’è: 4 milioni per un biennale, quello che filtra da ambienti societari. Peraltro il club è convinto che l’intesa col belga sarà rinnovata dopo che si è mosso direttamente De Laurentiis. Mertens è lì che riflette, il rinnovo resta l’opzione più vicina“.